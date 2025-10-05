Eccellenza. Matelica di nuovo a Osimo dopo il blitz in Coppa Italia

Oggi il Matelica torna al "Diana" di Osimo per affrontare di nuovo l’Osimana a distanza di pochi giorni della sfida di andata del secondo turno di Coppa Italia. I ragazzi di Ciattaglia hanno vinto 1-0 con gol di Sfasciabasti e nel match di ritorno, in programma a Matelica mercoledì 15 ottobre, potranno dire la loro per conseguire l’obiettivo qualificazione. Ma adesso si parla di campionato, e come ha detto il dg Gabriele Scandurra, la musica suona diversamente. I padroni di casa ci tengono a far bene e, secondo le dichiarazioni della vigilia sulla sponda osimana, cercheranno di confermare la buona prestazione di Coppa lavorando meglio sul piano dell’attenzione per evitare che singoli episodi possano determinare il risultato. Identica impostazione sul fronte matelicese, dove il tecnico Ciattaglia raccomanda la massima concentrazione. Anche questa domenica, però, i biancorossi devono fare i conti con l’infermeria. Gli acciaccati Tempestilli e Bianchi non sono ancora disponibili per questa sfida, quindi potremmo vedere di nuovo D’Angelo al centro della difesa fin dal primo minuto di gioco. Il condizionale è d’obbligo perché l’allenatore ha diverse alternative. Poi potremmo vedere in campo, l’uno al fianco dell’altro nella zona nevralgica del terreno di gioco, i cugini settempedani Edoardo e Nicola Mengani.

m. g.