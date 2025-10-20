Eccellenza. Mazzola super con la Sangiovannese. Ghizzani: "Grande partita del gruppo»

Dopo due pareggi a reti bianche di fila il Mazzola torna a vincere e lo fa in una delle sfide più affascinanti della stagione, contro la Sangiovannese, nobile decaduta e desiderosa di tornare subito in D. Ma la formazione di mister Ghizzani ha avuto la meglio, con merito, su quella di Calderini e a fine partita il tecnico non ha nascosto la grande soddisfazione.

"Abbiamo giocato una grande partita – ha detto Ghizzani – vinta grazie alla forza del gruppo e anche grazie a chi non ha giocato. Abbiamo fatto tutto ciò che avevamo preparato e siamo stati molto bravi anche a non abbatterci quando siamo andati sotto". Dopo il vantaggio dei valdarnesi infatti c’era il rischio che la squadra di demoralizzasse a maggior ragione perché mancavano alcuni elementi importanti.

"L’assenza di Saitta? Anche senza di lui e con Camilli non al meglio i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare – conclude l’allenatore del Mazzola – forse ci vogliono ancora un paio di rinforzi per competere per il vertice".