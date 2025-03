Eccellenza. Mengani: "Matelica, ora i punti pesano tanto»

Matelica impegnato oggi sul campo dell’Atletico Mariner. È una trasferta importante in chiave salvezza. Biancorossi, quindi, a caccia di un risultato positivo per dare continuità alla corsa di allontanamento dai play out. "Come ci dice l’allenatore – spiega il giocatore Edoardo Mengani – siamo arrivati alla fase cruciale della stagione, dove i punti pesano tantissimo e tutti lottano per obiettivi importanti. Noi dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare le altre squadre e non dobbiamo aver paura di nessuno siamo in fiducia e abbiamo mezzi e consapevolezza per fare bene".

La formazione matelicese non ha giocato la sfida di domenica scorsa contro Fano: uno stop forzato che ha permesso al gruppo di recuperare energie. "In realtà, non abbiamo fatto pausa – spiega Mengani – in quanto siamo rimasti concentrati e focalizzati sulla partita. Poi, una volta appurato che Fano non sarebbe scesa in campo, ci siamo allenati a mille... Quindi, è come se avessimo giocato".

L’Atletico Mariner ha battuto domenica il Montegranaro (2-1 in casa) e punta a uscire dalla zona play out. È in un buon momento di forma. Così come lo è pure Edoardo Mengani, ormai da un paio di mesi a Matelica. "Cerco sempre di fare la prestazione migliore possibile – conclude – per aiutare la squadra a raggiungere il risultato. Qui mi sono trovato subito benissimo, c’è un ambiente sereno e mi sono ben integrato nel gruppo".

