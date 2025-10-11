Eccellenza. Mengo: "Tolentino e Trodica impegnate in big match»

La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro.

Fermana-Fabriano Cerreto: "È una bella gara tra squadre che provano a giocare: la Fermana è in un momento positivo mentre il Fabriano è in una fase di piccola difficoltà dopo una buonissima partenza".

K Sport-Trodica: "Ci sono le premesse per assistere a una bella sfida tra squadre che possono contare anche su elementi di categoria superiore. Il K Sport sta attraversando un momento importante, mentre il Trodica è in una piccola crisi ma ha le qualità e possibilità per tornare a casa con un risultato di rilievo".

Montegranaro-Jesina: "Speriamo di continuare nel momento positivo interno, però dovremo prestare molta attenzione a una Jesina ferita".

Matelica-Urbino: "Una partita tosta per entrambe. L’Urbino è una buonissima squadra e sta recuperando alcuni elementi, il Matelica è una realtà che merita la posizione d’alta classifica e ha i requisiti per un anno da protagonista".

Montefano-Civitanovese: "È un momento positivo per il Montefano come risultati e con l’allenatore che ha dato un’impronta ben precisa, la Civitanovese ha cambiato guida tecnica e non sarà facile sul campo del Montefano dove tante formazioni hanno incontrato difficoltà. Bisogna vedere la reazione dei giocatori della Civitanovese all’esonero del tecnico che avevo avuto l’impressione che fosse seguito dalla squadra".

Sangiustese-Fermignanese: "La Sangiustese dopo il cambio in panchina ha conquistato 4 punti e sta prendendo la strada giusta, ma dovrà stare attenta alla Fermignanese che ha entusiasmo, gioca bene ed è ben allenata".

Tolentino-Osimana: "Un’altra gara interessante tra formazioni d’alta classifica e dalle caratteristiche simili. È una partita in cui i particolari faranno la differenza".

Urbania-Chiesanuova: "Sono squadre che giustamente all’inizio sono state inserite per le zone alte. L’Urbania dopo un inizio difficile ha iniziato a muovere la classifica, per gli ospiti è necessario un risultato positivo capace di sbloccarla mentalmente e dare un’altra impronta al torneo".