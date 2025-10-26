Eccellenza. Mesola, la vittoria tarda ancora. Con l’Osteria Grande solo un pari

mesola

1

osteria grande

1

: Calderoni, Valesani, Crosara (4’ Paganini), Lucci, Hoxha, Guariento (72’ Spanò), Marangon (61’ Alessio), Neffati (86’ Mantovan), Rako, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.

OSTERIA GRANDE: Bovo, Fantilli (54’ Carpano), Tomatis, El Archi, Castagnini, Stanzani, Grazioso, Casadei, Spitz (65’ Y. Sanguin), Jammeh, Biondelli (59’ Monducci) All. Malaguti.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto

Reti: 58’ Jammeh, 78’ (R) Neffati.

Note: espulso al 52’ Tomatis dell’Osteria Grande per proteste Ammoniti Marangon, Paganini, Cantelli Castagnini, Y. Sanguin.

Il Mesola non riesce a vincere, nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, e continua a dividere la posta come nelle ultime gare. Quella di ieri doveva essere una formazione alla portata di Cavallari, che mercoledì dovrà andare a Comacchio.

Il primo tempo vede occasioni maggiori per gli ospiti, mentre i padroni di casa non hanno effettuato, a parte un tiro dal limite di Davo che l’estremo difensore blocca, un’azione che abbia davvero messo in pericolo la porta dell’Osteria Grande. La formazione di Malaguti ha visto quasi alla mezz’ora prima un’azione in area che ha portato Calderoni a scontrarsi col palo per evitare di subire la rete, e poi Jammeh esibirsi in una rovesciata che non ha centrato la porta per poco, deviata in angolo. L’esecuzione di Tomatis porta Casadei a colpire di testa e prendere in pieno la traversa con la retroguardia mesola in difficoltà, nel liberare l’area. Il secondo tempo si apre con un Mesola più incisivo, ma la gara diventa molto nervosa. Si mette in luce Rako ma senza ferire e al 52’ dopo essere stato ammonito, Tomatis esagera con le proteste e deve lasciare il campo. La partita sembra mettersi bene per i padroni di casa, ma su un errato disimpegno, prendono gol con Jammeh, che calcia da poco dentro l’area. Al 78’ Y. Sanguin atterra in piena area Paganini e l’arbitro indica il dischetto dal quale Neffati non sbaglia. Risultato giusto, ma per il Mesola sono due punti persi nella lotta alla salvezza.

c. c.