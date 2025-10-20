Eccellenza. Mesola più solido in difesa. E Davo colpisce anche un palo

Massa Lombarda

0

Mesola

0

MASSA LOMBARDA: Stanzani, Morara (40’ st Badiali), Massueme, Gadda, Hysa, Succi (40’ st Rambelli), Fogli, Diallo, Colli (16’ st Senese), Savelli (6’ st Torino), Gramellini. All.: Bamonte.

MESOLA: Calderoni, Valesani, Crosara, Lucci, Hoxha, Guariento, Spanò, Neffati, Rivas Garrido, Cantelli (19’ st Marangon), Rako (33’ st Davo). All.: Cavallari O..

Arbitro: Ferri di Bologna.

Note: ammoniti: Massueme (Ma), Gadda (Ma), Succi (Ma), Torino (Ma), Crosara (Me), Rivas Garrido (Me). Espulsi: Torino (Ma) al 40’ st, Rivas Garrido (Me) al 10’ st.

Il Mesola esce dal campo del Massa Lombarda con uno 0-0 che vale fiducia e continuità, maturato contro una squadra in forma e reduce da quattro vittorie consecutive. Il Massa parte forte, spinto dall’entusiasmo del momento e dai 13 punti già raccolti, ma non riesce a sorprendere una retroguardia ospite attenta e ordinata. Al 15’ arriva la prima vera occasione della partita: Gramellini riceve in area da posizione defilata e prova a sorprendere Calderoni sul primo palo. Il portiere del Mesola legge bene la conclusione e respinge con prontezza, dando sicurezza a tutto il reparto. La squadra di casa mantiene il possesso, ma non trova spazi tra le linee, mentre i biancoverdi cercano di ripartire sfruttando le fasce. Il Mesola col passare dei minuti guadagna metri e coraggio, provando a tenere più alta la pressione. Al 44’ è Neffati a rendersi protagonista con un tiro dal limite dell’area che obbliga Stanzani a un intervento in presa bassa. Nella ripresa il copione resta simile: il Massa Lombarda prova a spingere sfruttando qualità e ritmo, ma si scontra con un avversario ben messo in campo e capace di non scomporsi. A un quarto d’ora dalla fine l’equilibrio rischia di spezzarsi: Davo libera un gran destro da fuori area che si stampa sul palo, facendo tremare la panchina ospite. è il momento più delicato del match, ma il Mesola non si disunisce e continua a giocare con lucidità, stringendo i denti nei minuti finali. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 prezioso, che porta i biancoverdi a quota 6 punti in classifica.