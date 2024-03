Eccellenza. Mobili: "Chiesanuova, ottima partenza»

Sarebbe servita una pagina intera del giornale ieri per raccontare in modo adeguato Chiesanuova-Montegiorgio. Colpa e merito soprattutto del gran primo tempo da parte della squadra di Mobili che ha approcciato l’incontro con una intensità stile "gara senza domani" ed ha sbranato i malcapitati fermani riuscendo ad essere sempre pericolosa nelle folate offensive. Montefano è stata subito cancellata per un ritorno al terzo posto che prolunga l’esaltante stagione. Senza Defendi e Mongiello l’attacco più prolifico dell’Eccellenza poteva perdere qualità, invece Sbarbati e Pasqui esterni hanno funzionato ad hoc e in mezzo il 2003 Trabelsi è stato una costante spina nel fianco con la sua velocità. Con Tanoni frangiflutti e approfittando di un atteggiamento ultra passivo del Montegiorgio, il Chiesanuova è stato capace di segnare 3 reti in appena mezzora e di divorarsene altrettante. Un primo tempo senza un attimo di respiro. Non a caso a fine gara Mobili ha elogiato la prestazione a mille all’ora dei suoi (in porta titolare dopo quasi un anno Carnevali): "Abbiamo approcciato molto bene come a Montefano, cercando di difenderci andando in avanti. Il tridente ha svolto un bel lavoro, in primis Trabelsi. Però abbiamo sbagliato troppo sottoporta, dovevamo fare più gol. Adesso dobbiamo prolungare per tutta la partita gli ottimi, recenti, primi tempi".

Andrea Scoppa