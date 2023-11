Eccellenza. Montecatini a metà. Ponte arrabbiato

La Valdinievole Montecatini riesce solo a smuovere la classifica dopo la trasferta di Fucecchio. Nella zona alta della classifica fanno meglio solo le prime quattro mentre il Montespertoli non va oltre l’ uno a uno a Prato. Il trenino play off si sta allontanando e per restare in scia bisogna però fare risultato pieno, cosa che non è riuscita ai termali sull’ insidioso campo fiorentino dove si è visto che le capacità di sfondare ci sono, serve più determinazione per poterle ottenere. Eppure qualche occasione c’è stata ma è mancato il guizzo decisivo nel momento giusto per far gridare al gol, un ottimo Ba là davanti non è bastato a scuotere la rete mentre nel reparto difensivo tutti hanno fatto il loro lavoro evitando le offensive dei noti Andreotti e soci e alla fine per il direttore sportivo Simone Mariotti il pari è anche giusto. – Avevamo davanti un’ ottima squadra – ha commentato – ho visto molto impegno da parte dei nostri ragazzi ma è mancato solo il gol. Il punto è un po’ un bicchiere mezzo pieno, il primo tempo lo abbiamo giocato più noi dove con le ripartenze siamo arrivati sotto rete senza però sfruttare al meglio le situazioni avute, dietro, i ragazzi si sono difesi con autorevolezza e questo è un dato da non sottovalutare, per cui non possiamo recriminare niente se non la mancanza del gol. Purtroppo – ha concluso – dobbiamo fare ancora a meno di alcuni giocatori importanti che non possono far parte del gruppo perché infortunati, ma la squadra sta crescendo ci ha messo volontà". Domenica prossima arriva Livorno e mercoledì sfida di coppa sul campo del Fratres Perignano.

C’è amarezza nelle parole di mister Gutili, che ha visto il suo Ponte Buggianese perdere per 3-0 contro il Fratres Perignano. Al "Pertini" gli ospiti passano grazie alle reti segnate nella ripresa da Sciapi (doppietta) e da Taraj. Ma in undici contro undici, prima della discutibile espulsione per doppia ammonizione comminata a Belluomini, e non data invece al centrocampista ospite Ficarra, si sono viste in campo due squadre ben attrezzate e caparbie, ed un Ponte bravo a giocarsela alla pari contro una formazione costruita per vincere il campionato. "La partita è stata equilibrata nel primo tempo – ha detto l’allenatore bianco-rosso –. Purtroppo dispiace perché, nonostante i ragazzi stessero facendo una grande partita, su due episodi simili, sono state prese due decisioni diverse. Due giocatori già ammoniti, uno nostro, Belluomini, uno loro, Ficarra, hanno fatto un fallo simile; per il nostro giocatore è scattato il secondo cartellino, mentre per l’altro niente. La partita da lì in poi si è indirizzata su di un binario e, dopo aver retto l’urto per un po’, sono arrivate le loro reti. Alla squadra non posso rimproverare niente. Rimane il rammarico che contro il Perignano non riusciamo mai a giocare in 11 contro 11, per un motivo o l’altro. Questo lascia l’amaro in bocca. Dispiace anche per chi era venuto allo stadio a vederci. Adesso resettiamo, e pensiamo al prossimo impegno, in cui affronteremo la Geotermica, per fare un risultato positivo".

Lo Iacono–Incerpi