Eccellenza. Montecatini, riscatto in coppa?. Stasera c’è il Fratres Perignano

C’è voglia di riscatto nello spogliatoio del Valdinievole Montecatini dopo la brutta figura rimediata domenica scorsa con la Pro Livorno. Già dopo il triplice fischio finale i giocatori sono andati sotto la tribuna per chiedere scusa alla tifoseria. Ma bisogna voltare pagina perché oggi c’è il big match dei quarti di finale di coppa Italia e l’ appuntamento è sul campo del Fratres Perignano, che arriva dalla sconfitta interna subìta nel finale con il Tuttocuoio. Entrambe avranno voglia di riscatto perché chi perde torna a casa, non ci sarà infatti la gara di ritorno. "Coi livornesi ci siamo fatti due gol da soli – ha commentato mister Tocchini – è stata una partita dove c’era equilibrio e alla lunga la potevi vincere, noi invece a un metro dalla porta centriamo il palo e in aggiunta sbagliamo il quinto dei rigori su otto calciati, credo sia un record. Ora – ha aggiunto – dobbiamo stringersi e unirsi ancora di più se vogliamo voltare pagina, ricominciare a far punti perché la zona playoff si allontana e quella playout si avvicina, non ci vogliamo abbattere ma con un punto in tre partite è davvero crisi perché se regali così diventa tutto più difficile. Ora pensiamo alla Coppa sperando di superare questo momento di difficoltà. La partita di oggi ci dirà quello che siamo – ha concluso – vediamo se tiriamo fuori la rabbia giusta per fare una bella prestazione senza commettere gli errori che chi stanno penalizzando, vogliamo ritrovare fiducia nelle nostre possibilità altrimenti siamo davvero in crisi".

Quanto al Ponte Buggianese, niente coppa ma un mesto ritorno dall campo della Geotermica con una sconfitta e anche con le ossa un po’ rotte. Dopo essere andati in vantaggio con Gianotti, i bianco-rossi sono stati ribaltati dalle reti siglate da Spagnoli e Romeo. I pontigiani inoltre hanno perso per infortunio Rizzato, Granucci e Chelini nel corso dell’incontro: i loro stop, sommati a quelli dei lungodegenti Pievani e Sali, allarmano molto mister Gutili. "Ma stavolta non ci sono alibi – ha messo in chiaro il dirigente Gianni Sensi –. La sconfitta è arrivata perché non c’eravamo a livello mentale. Loro hannomostrato molta più voglia rispetto a noi. C’è da capire che non ci sono incontri facili".

Incerpi-Lo Iacono