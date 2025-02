Eccellenza. "Montefano, a Monte Urano è un nodo cruciale»

"Può essere una partita che potrebbe farci respirare se diamo continuità a quanto di buono fatto ultimamente". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla dell’importanza della gara a Monte Urano che potrebbe avvicinare i viola alla zona della tranquillità. "In caso di pareggio – spiega – manterremo inalterata la situazione, se invece dovessimo perdere metteremo di nuovo in discussione agli ultimi risultati positivi". La partita rappresenta lo snodo del campionato perché i viola potrebbero fare un significativo salto avanti mettendosi al riparo da brutte sorprese. E allora non mancheranno le motivazioni considerando quanto sia alta la posta in palio, e poi aggiungiamoci che i viola dovranno essere animati da uno spirito di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata. "La squadra – dice il presidente – sta bene sul piano fisico, a parte le indisponibilità di Orlietti e Di Lallo. C’è fiducia tra i giocatori grazie alle ultime vittorie. Oggi l’ideale è rivedere a Monte Urano il Montefano ammirato contro l’Osimana, cioè una formazione determinata a portare a casa il risultato, con quella voglia di muovere la classifica che ti porta ad avere una maggiore attenzione, ciò ad avere quella percezione del pericolo per cui si è sempre sull’attenti".