Eccellenza. "Montefano a Urbino, c’è da sbloccarsi fuori casa»
"È l’occasione per fare valere anche in trasferta quanto facciamo in casa". Ecco cosa dice Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, sul match di oggi a Urbino. "Finora – aggiunge – in trasferta non abbiamo raccolto punti, oggi ci attende una gara difficile contro un avversario forte, allenato da un tecnico che conosciamo bene e che avrà preparato la gara con la consueta attenzione". La sfida a Urbino costituisce un momento importante. "Per noi è un bel test in cui dobbiamo far valere la nostra forza trovando equilibrio. In trasferta finora non abbiamo raccolto punti perché non siamo riusciti a capitalizzare quanto costruito, ma sul piano del gioco i ragazzi hanno fatto bene". Il Montefano è reduce dalla vittoria interna con l’Urbania. "Il successo permette di lavorare con serenità e da quanto visto in settimana non corriamo il rischio che quei 3 punti possano determinare rilassatezza". Ivan Santi, dg dell’Urbino, parla del match. "Settimana impegnativa con tre match in sette giorni e alcuni infortuni che purtroppo ci portiamo dietro da un po’, ma il gruppo è forte e solido ed è pronto ad affrontare una squadra difficile come il Montefano, che ha rifilato tre gol all’Urbania. Dunque un cliente per nulla remissivo che vanta un reparto offensivo di tutto rispetto".
