Eccellenza. "Montefano gioca bene, ma occorre dare di più»

"Torniamo sul nostro campo dopo due trasferte in cui non abbiamo raccolto nulla pur avendo giocato bene e creato le occasioni per far gol". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, guarda al match delle 15 contro l’Urbania come l’occasione per muovere la classifica. "Affronteremo – spiega – una delle avversarie migliori del torneo, una squadra con grosse individualità ed ecco che sarà indispensabile disputare una gara impeccabile in cui dare tutto in campo. Dobbiamo mettere quel qualcosa in più perché non è bastato giocare bene e creare tanto a Matelica e a Chiesanuova, ecco perché dobbiamo fare ancora più". Nonostante i risultati il Montefano ha dimostrato di avere una identità. "Abbiamo delle certezze, ma a quelle belle prestazioni dobbiamo aggiungere qualcosa sfruttando il nostro campo che per tutti rappresenta un elemento difficile". L’Urbania è consapevole delle difficoltà del match. "Ci attende – osserva Stefano Maggi, diesse dell’Urbania – una trasferta molto insidiosa, Montefano è storicamente uno dei campi più difficili di tutta l’Eccellenza. Veniamo da una vittoria importante, ma soprattutto da cinque risultati utili consecutivi, l’obiettivo è cercare di dare continuità".