Eccellenza. Montespertoli, altro passo falso e scivolata in zona play-out

GARFAGNANA

3

MONTESPERTOLI

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Quilici, Casci, Cecchini, Condè, El Hadoui, Bartolomei. A disp.: Baldini, Lunardi, Bigondi, Morelli, Gasperoni, Tassi, Micchi, Fazzi, Nardi. All.: Grassi.

MONTESPERTOLI: Romano, Spini, Corradi, Trapassi, Calonaci, Corsi, Zefi, Bettoni, Lotti, Maltomini, Rosi. A disp.: Biotti, Vallesi, Mancini, Salvadori, Fiaschi, Lensi, Gasparri, Biliotti, Ciuffi. All.: Sarti.

Arbitro: Dossetto di Pinerolo.

Reti: 45’ El Hadoui, 51’ rig. Cecchini, 70’ Condè.

Note: Espulso al 46’ Calonaci (M).

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Terza sconfitta consecutiva per il Montespertoli, che esce sconfitto con un netto 3-0 dal Nardini. Prima frazione per la verità molto equilibrata, dove il Castelnuovo Garfagnana ha più predominio del campo ma il Montespertoli risponde colpo su colpo grazie ad uno schieramento corto e aggressivo. Proprio a pochi secondi dall’intervallo, però, un eurogol di El Hadoui sblocca la partita in favore dei padroni di casa con il Montespertoli costretto a tornare negli spogliatoi sotto di un gol quando ormai era convinto dello 0-0. Situazione che si complica in avvio di ripresa quando i gialloverdi restano subito in inferiorità numerica per l’espulsione di Calonaci ed incassano anche il raddoppio locale su calcio di rigore realizzato da Cecchini. A questo punto il Castelnuovo amministra senza particolari problemi il doppio vantaggio e al 70’ cala anche il tris con Condè. Dopo un ottimo avvio di stagione, adesso la truppa di Sarti è scivolata in zona play-out rimanendo un solo punto sopra al quintultimo posto.