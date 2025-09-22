Eccellenza. Montespertoli, Granucci su rigore. Ma il Cecina riporta tutto in parità

CECINA

1

MONTESPERTOLI

1

CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32’ st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11’st Fofana), Lika (dal 11’ st Pallecchi) , Di Tanto (dal 24’ st Londi). All.: Miano

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci (dal 16’ Vallesi), Fiaschi, Trapassi, Salvadori, Corsi, Bettoni (dal 25’ st Gasparri), Granucci (dal 42’ st Biliotti), Maltomini (dal 32’st Lensi), Rosi (dal 38’ st Gasparri). All.: Sarti

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 4’ pt rig. Granucci, al 43’ st Startari

Note: ammoniti Granucci, Bettoni.

CECINA - Il Cecina nel finale rimette in piedi una partita giocata ad una porta da parte dei livornesi che hanno messo in difficoltà il Montespertoli, bravo a capitalizzare il gol iniziale su rigore di Granucci e subire solo in fondo il pareggio del Cecina. Nel primo tempo da segnalare il tiro di Startari parato, nella ripresa le occasioni per Hanxahari e Pallecchi, non precisi, e la grande occasione per Fofana che spara addosso al portiere. Il gol di testa di Startari da angolo rende meno amara la giornata del Cecina che meritava di più.