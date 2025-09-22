Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza. Montespertoli, Granucci su rigore. Ma il Cecina riporta tutto in parità

Eccellenza. Montespertoli, Granucci su rigore. Ma il Cecina riporta tutto in parità

CECINA 1 MONTESPERTOLI 1 CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32’ st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11’st Fofana), Lika (dal 11’...

di SIMONE CIONI
22 settembre 2025
CECINA 1 MONTESPERTOLI 1 CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32’ st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11’st Fofana), Lika (dal 11’...

CECINA 1 MONTESPERTOLI 1 CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32’ st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11’st Fofana), Lika (dal 11’...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

CECINA

1

MONTESPERTOLI

1

CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32’ st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11’st Fofana), Lika (dal 11’ st Pallecchi) , Di Tanto (dal 24’ st Londi). All.: Miano

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci (dal 16’ Vallesi), Fiaschi, Trapassi, Salvadori, Corsi, Bettoni (dal 25’ st Gasparri), Granucci (dal 42’ st Biliotti), Maltomini (dal 32’st Lensi), Rosi (dal 38’ st Gasparri). All.: Sarti

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 4’ pt rig. Granucci, al 43’ st Startari

Note: ammoniti Granucci, Bettoni.

CECINA - Il Cecina nel finale rimette in piedi una partita giocata ad una porta da parte dei livornesi che hanno messo in difficoltà il Montespertoli, bravo a capitalizzare il gol iniziale su rigore di Granucci e subire solo in fondo il pareggio del Cecina. Nel primo tempo da segnalare il tiro di Startari parato, nella ripresa le occasioni per Hanxahari e Pallecchi, non precisi, e la grande occasione per Fofana che spara addosso al portiere. Il gol di testa di Startari da angolo rende meno amara la giornata del Cecina che meritava di più.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su