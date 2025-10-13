Eccellenza. Montespertoli, il capitano acciuffa il pari

MONTESPERTOLI

1

ZENITH PRATO

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi (65’ Fiaschi), Calonaci, Salvadori (65’ Lensi), Trapassi, Corradi, Corsi (69’ Gasparri), Bettoni, Lotti (50’ Granucci), Maltomini, Rosi (78’ Biliotti). All.: Sarti.

ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Geri (78’ Danti), Cela, Tempestini, Sinisgallo, Kouassi (60’ Moussaid), Banchelli (70’ Castiello), Del Pela, Parrini, Saccenti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 58’ Del Pela; 85’ Maltomini.

MONTESPERTOLI – Al Marconcini di Baccaiano prosegue l’imbattibilità del Montespertoli, che grazie a un guizzo del proprio capitano riesce a riacciuffare il quotato Zenith Prato sull’1-1. Prima frazione di studio con gli ospiti che tengono più palla, ma con i padroni di casa più pericolosi. Nella ripresa, invece, sono proprio i pratesi a passare in vantaggio con un colpo di testa dell’ex Del Pela, che poco dopo costringe al ‘miracolo’ Biotti. A questo punto i gialloverdi locali spingono il piede sull’acceleratore e all’85’ pareggia con una deviazione area di Maltomini (nella foto) sugli sviluppi di un cross proveniente da destra. Passano quattro minuti e Granucci ha la palla del sorpasso, ma Brunelli è portentoso a respingere di piede, mentre Biliotti non riesce a trovare il tempo per ribadire in rete.