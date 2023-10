Eccellenza. Montespertoli incassa il sesto risultato utile

MONTESPERTOLI

1

PONTE BUGGIANESE

1

MONTESPERTOLI: Onori, Corradi, Focardi Olmi (80’ Leoncini), Trapassi, Calonaci, Pecci, Fiaschi, Anichini, Imbrenda (57’ Mosti Falconi), Maltomini, Marcacci (57’ Mhilli). A disp. Biotti, Conti, Marconi, Buscè, Cremonini, Lotti. All. Sarti

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini (65’ Passaretta), Pievani, Giannini, Granucci, Nardi, Birindelli (78’ Gargani). A disp. Belli, Seghi, Innocenti, Ferrari, Sabia, Zani, Chiti. All. Gutili

Arbitro: Gargano di Bologna

Reti: 11’ Granucci; 26’ Maltomini

MONTESPERTOLI – Prosegue la striscia positiva dei ragazzi di mister Sarti, che nello scontro diretto col Ponte Buggianese si spartiscono la posta in palio. Pubblico delle grandi occasioni al Molino del Ponte di Baccaiano, colorato di gialloverde grazie anche alla presenza di tanti bambini del settore giovanile. Fin dalle prime battute si nota come si affrontino due squadre ben organizzate e volte a concedere poco agli avversari, con i padroni di casa schierati nel loro ormai consueto 4-2-3-1, che sta regalando grande equilibrio. Collaudato anche il 3-5-2 con cui si presentano i rossoblù di Gutili, capaci di portarsi in vantaggio per primi all’11’ con Granucci, al secondo centro consecutivo dopo quello da 3 punti di domenica scorsa contro il Tuttocuoio. La reazione del Montespertoli, però, non tarda ad arrivare e infatti un quarto d’ora più tardi è capitan Maltomini a ristabilire la parità. La prima frazione si chiude quindi sull’1-1 senza ulteriori sussulti, mentre nella ripresa sono gli ospiti a fare la partita con maggior insistenza. Tuttavia, Trapassi e compagni si difendono con ordine senza mai rischiare, e alla fine il pareggio accontenta tutti. Il Montespertoli porta infatti a 6 i risultati utili consecutivi, con soltanto 2 reti al passivo, salendo a quota 15 in quarta posizione con una lunghezza di ritardo dal Tuttocuoio e 2 dalla coppia di testa formata da Fratres Perignano e Cuoiopelli. Gli ospiti si mantengono invece al settimo posto a soli 2 punti di ritardo dalla zona play-off.