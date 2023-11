Eccellenza. Montespertoli ko. Un guizzo di Buffa premia la Massese

montespertoli

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci (79’ Marconcini), Mosti Falconi (60’ Buscè), Anichini, Imbrenda, Maltomini, Cremonini (55’ Marcacci). All. Sarti.

MASSESE: Paci, Bertonelli, Terigi, Del Pecchia, Brizzi, Fortunati, Andrei, Cornacchia, Buffa, Bracci (54’ Sidibe), Marchini (71’ Baracchini). All. Del Nero.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Rete: 72’ Buffa.

MONTESPERTOLI – Battuta d’arresto casalinga per i gialloverdi di Sarti, puniti nella ripresa dall’unica vera occasione della Massese. Per la verità anche i padroni di casa, pur facendo la partita con maggior insistenza, non è che creino poi così tanti grattacapi dalle parti di Paci. Nella prima frazione il Montespertoli parte forte e tiene in mano il pallino del gioco, affacciandosi un paio di volte nell’area della Massese, ma senza creare particolare apprensione. Nella ripresa la gara si fa più equilibrata, con le due formazioni che si affrontano prevalentemente a centrocampo. Insomma, una partita che appare incanalata verso un pareggio. Se non fosse che al 72’ Buffa scatta bene in profondità, evita Biotti in uscita e deposita in rete il pallone da 3 punti per la Massese.