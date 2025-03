Eccellenza. Montespertoli ospita Pro Livorno. Fucecchio se la vedrà con Querceta

Due delle tre formazioni del circondario impegnate nel girone A di Eccellenza saranno protagoniste dei due incontri di cartello odierni (fischio d’inizio alle 14.30). Si tratta di Montespertoli e Fucecchio, che se la vedranno in altrettanti scontri diretti rispettivamente contro Pro Livorno Sorgenti e Real Forte Querceta. Partiamo dai gialloverdi di mister Sarti, che attendono i labronici al Molino del Ponte di Baccaiano. Le due formazioni sono divise da appena un punto in classifica in favore dei valdelsani ai margini della zona play-off. All’andata vinse il Montespertoli, che da allora ha recuperato altri tre punti ai diretti rivali, i quali però sono la squadra ad aver fatto più punti in trasferta (20) dopo la capolista Camaiore. Capitan Maltomini e compagni, invece, hanno un rendimento interno in perfetto equilibrio con 4 vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte.

Veniamo poi al match del Corsini di Fucecchio, dove i bianconeri locali finora hanno conquistato ben 22 dei loro attuali 34 punti, perdendo soltanto in due occasioni. Tra le mura amiche la squadra di Targetti ha vinto sei delle ultime sette partite disputate pareggiando soltanto con il Viareggio. Anche i versiliesi, appaiati in classifica, lontano dal Necchi Balloni non perdono dallo scorso 1 dicembre, avendo addirittura vinto le ultime tre trasferte senza subire reti. All’andata ebbe la meglio il Fucecchio con una rete alla mezz’ora della ripresa di Andreotti, poi passato a dicembre al Mobilieri Ponsacco.

Seconda gara casalinga infine per il Certaldo, che dopo la capolista Camaiore al Comunale riceve stavolta il Castelnuovo Garfagnana, altra compagine di spessore in piena lotta per i play-off, ma in piena crisi dopo le ultime cinque sconfitte consecutive. All’andata una rete di Mearini, oggi al Real Forte Querceta, in avvio di ripresa permise ai viola valdelsani di espugnare Castelnuovo al termine di una partita praticamente perfetta dal punto di vista difensivo. Solidità necessaria anche oggi, perché nonostante le occasioni create la squadra di Corsi continua ad avere qualche limite in fase di realizzazione: con appena 12 reti segnate, infatti, quello viola è il peggior attacco del girone dietro anche il fanalino di coda e ormai retrocesso Cuoiopelli.

Simone Cioni