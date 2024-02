Eccellenza. Montespertoli, un punto prezioso. Lotti sblocca e Mosti pareggia

PONTE BUGGIANESE

2

MONTESPERTOLI

2

PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Palmese, Ferrari, Birindelli, Kapidani, Chelini, Giannini (27’ st Passaretta), Pievani (26’ pt Seghi) Granucci, Nardi (23’ st Sali), Martinelli (42’ pt Chiti). All: Gutili.

MONTESPERTOLI: Onori; Conti, Calonaci, Marconi (1’ st Focardi), Trapassi, Corradi, Marcacci, Fiaschi (17’ st Raba), Cioni (13’ pt Lotti), Maltomini, Mosti (34’ st Chini). All: Sarti.

Arbitro: Macca di Pisa.

Reti: 16’ pt Lotti (M), 32’ pt Seghi (P), 31’ st Granucci (P), 33’ st Mosti (M).

PONTE BUGGIANESE - Il Montespertoli porta a casa un punto prezioso. Al "Pertini", su di un terreno di gioco in condizioni pessime, le due squadre provano a costruire gioco, ma perdono quasi subito per infortunio due elementi importanti. Out Pievani per i biancorossi, sostituito da Seghi. I ragazzi di Sarti cambiano Cioni con Lotti. Le due mosse, però, si dimostrano perfette. L’attaccante del Montespertoli va infatti in gol al 16’, sfruttando un errore della difesa del Ponte, durante un corner battuto dalla destra. Seghi invece pareggia al 32’: Giannini imbecca per bene e con un preciso passaggio Nardi, che prova il tiro, respinto da Onori; la palla arriva al giovane biancorosso, che di destro insacca il gol dell’1-1. Nella ripresa i ritmi sono molto più lenti. Nardi e Granucci ci provano al 56’, ma le loro conclusioni davanti ad Onori sono debolissime, e facilmente bloccate dal portiere del Montespertoli. Attorno al 75’ gli spettatori sugli spalti si svegliano dal torpore, coi due gol segnati in sequenza ravvicinata da Granucci e Mosti. Il bomber del Ponte sfrutta un cross effettuato dalla sinistra da Ferrari, e riesce a battere Onori al 76’ con una volèe. Due minuti dopo Mosti ruba il tempo a Palmese, e si invola verso la porta difesa da Rizzato, che viene battuto dal tiro teso e preciso, scagliato dal giovane attaccante del Montespertoli.

Simone Lo Iacono