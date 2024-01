Eccellenza. Morettini del Chiesanuova:: "Il gruppo è la nostra forza»

E poi c’è chi non crede alle favole. A far proseguire quella del Chiesanuova, una frazione al comando dell’Eccellenza, ci ha pensato un ragazzo del posto come Alex Morettini. Del centrocampista di "fatica" la rete del 2-3 domenica a Villa San Filippo, una zampata sotto porta, che ha ribaltato la Sangiustese VP e farà vivere altre ore in testa alla classifica ai biancorossi. Almeno fino a domani quando la Civitanovese, seconda con un punto in meno e senza Paolucci che ha il crociato rotto, recupererà ad Urbino contro i ducali quarti. Morettini, un’altra affermazione in rimonta. Non ne avevate fatta alcuna fino al 17 dicembre, poi 7 punti recuperando lo svantaggio iniziale, segno di coesione e di nervi saldi? "Credo entrambe. Quando le cose si mettono male è il gruppo che viene fuori e questo ci aiuta. Poi la classifica ci fornisce un vantaggio e giochiamo coi nervi distesi. La mentalità è quella giusta, comunque preferirei non finire sotto…".

Favola nella favola la rete di un giocatore di Chiesanuova, la più importante in carriera?

"È stata una bella cosa, sono contento per tutti che ci abbia dato la vittoria. Due anni fa segnai a Civitanova e vincemmo, ma forse questa è la più importante".

La Sangiustese VP ha protestato per la posizione di Sbarbati e per un fallo nell’azione che porta al 2-2.

"Mah, nemmeno le immagini fanno chiarezza, non saprei. Comunque erano loro avanti 2-1, potevano anche stare più attenti e prendere meno rischi".

A fine gara abbraccione col sergentone Mobili.

"Mi è venuto spontaneo. È un duro ma ci vuole bene. Sto giocando meno ultimamente, ma mi fido di lui e lui si fida di me".

Domani la Civitanovese recupera ad Urbino, quale risultato gradireste?

"Il pareggio sarebbe forse la cosa migliore".

Andrea Scoppa