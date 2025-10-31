Eccellenza. Moscati: "Il Tolentino può conquistare la finale di Coppa Italia»

"Contentissimo per la prestazione mia e della squadra, perché la qualificazione rimane apertissima". È quanto dice Davide Moscati, centravanti del Tolentino, autore di una grande prova nella semifinale di andata contro la Civitanovese dove ha firmato una doppietta. Un inizio di stagione da protagonista per il calciatore, già a quota sei reti tra campionato e Coppa. "La squadra – aggiunge – ha reagito molto bene dopo la sconfitta a Jesi, l’allenatore è stato chiaro con noi e ci sta aiutando ad uscire da questo momento. La Coppa è un obiettivo per cui lottiamo e crediamo molto, ritengo che abbiamo le carte in regola per accedere alla finale".

Per i cremisi ora è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, domenica arriva la difficile trasferta di Montegranaro. Si tratta del terzo confronto tra le formazioni, dopo i quarti di Coppa, in cui i cremisi hanno trionfato ai calci di rigore. I cremisi vogliono tornare a vincere anche in campionato, dopo un inizio incerto. "Conosciamo la forza della squadra veregrense, in Coppa – aggiunge Moscati – ci hanno dato filo da torcere e abbiamo vinto solo dopo i rigori, a testimonianza dell’equilibrio. Le prestazioni della squadra sono sempre in crescendo, sono convinto che molto presto arriveranno anche i risultati". Moscati nell’ultima gara è stato premiato per le 100 presenze in maglia cremisi. "Un riconoscimento che mi inorgoglisce particolarmente, perché la maglia del Tolentino – conclude Moscati – è storica ed è per me un vanto poterla difendere ogni domenica lottando sul campo".

Marco Natalini