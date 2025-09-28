Acquista il giornale
Eccellenza. Nait illude il Terre, pari immediato. Promozione, colpo United: Albertini

di DAVIDE SETTI
28 settembre 2025
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Gigli), Palmiero, Ceccarelli (53’ Bruno), Vezzani, Dembacaj, Nait, Giordano, Guidone (60’ Karapici), Mata, Esposito (56’ Caniparoli). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Masoch, Corsi. All. Cattani.

NIBBIANO V.: Guerci, Hassnaj, Vecchi (80’ Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti (78’Piscicelli), Poesio, Grasso (87’ Boix Garcia), Minasola (84’ Bassoli), Rebolini (72’ Jakimovoski). A disp. Serena, Daprati, Bonelli, Carrasco. All. Rastelli

Arbitro: Raimondo di Taranto

Reti: 73’ Nait, 76’ Grasso

Note: espulso al 65’ Hasanaj, ammoniti Dembacaj, Fogliazza, Caniparoli

Il Terre sogna per appena 3’ il colpo col Nibbiano, che poi pareggia subito. Al 23’ contatto in area Dembacaj-Minasola che porta al rigore, ma Grasso si fa ipnotizzare da Gibertini. Al 33’ il portiere si ripete su Rebolini. Al 73’ cross dalla sinistra di Caniparoli, Nait insacca al volo. Dopo 3’ cross di Lancellotti per Grasso che di testa pareggia. All’80’ Caniparoli spara alto e all’89’ sinistro di Boccenti parato in due tempi da Gibertini.

