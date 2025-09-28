Eccellenza. Nait illude il Terre, pari immediato. Promozione, colpo United: Albertini
terre di castelli 1 nibbiano v. 1 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Gigli), Palmiero, Ceccarelli (53’ Bruno), Vezzani, Dembacaj, Nait, Giordano, Guidone (60’...
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Gigli), Palmiero, Ceccarelli (53’ Bruno), Vezzani, Dembacaj, Nait, Giordano, Guidone (60’ Karapici), Mata, Esposito (56’ Caniparoli). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Masoch, Corsi. All. Cattani.
NIBBIANO V.: Guerci, Hassnaj, Vecchi (80’ Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti (78’Piscicelli), Poesio, Grasso (87’ Boix Garcia), Minasola (84’ Bassoli), Rebolini (72’ Jakimovoski). A disp. Serena, Daprati, Bonelli, Carrasco. All. Rastelli
Arbitro: Raimondo di Taranto
Reti: 73’ Nait, 76’ Grasso
Note: espulso al 65’ Hasanaj, ammoniti Dembacaj, Fogliazza, Caniparoli
Il Terre sogna per appena 3’ il colpo col Nibbiano, che poi pareggia subito. Al 23’ contatto in area Dembacaj-Minasola che porta al rigore, ma Grasso si fa ipnotizzare da Gibertini. Al 33’ il portiere si ripete su Rebolini. Al 73’ cross dalla sinistra di Caniparoli, Nait insacca al volo. Dopo 3’ cross di Lancellotti per Grasso che di testa pareggia. All’80’ Caniparoli spara alto e all’89’ sinistro di Boccenti parato in due tempi da Gibertini.
