Eccellenza. Nel recupero il Solarolo vince in rimonta

Un rigore di Malo, in pieno recupero, ovvero al 47’ della ripresa, ha regalato una importantissima vittoria al Solarolo che, nel recupero della settima di ritorno, ha sconfitto 2-1 in rimonta la Cava Ronco Forlì. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 44’ del 1° tempo con un rigore trasformato da Bergamaschi. Nella ripresa, subito al 3’, il Solarolo aveva pareggiato con Mengozzi, prima di fare festa col tiro dagli 11 metri di Malo. Con questi 3 punti, i biancorossi (seconda vittoria di fila e 6° risultato utile) sono usciti dalla zona playout. La nuova classifica del girone B: Tropical Coriano 50; Mezzolara 48; Castenaso 42; Pietracuta, Sampierana 42; Gambettola 37; Medicina, Sanpaimola, Cava Ronco 34; Osteria Grande 31; Solarolo, Reno 30; Sant’Agostino 29; Massa Lombarda 28; Russi 27; Faenza 24; Vis Novafeltria 22; Granamica 19.