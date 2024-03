Eccellenza: nell’anticipo pesante sconfitta per il granamica. Il Faro di Evangelisti cerca la salvezza in casa della Fidentina Nel girone B di Eccellenza, il Granamica subisce una pesante sconfitta contro il Gambettola, mentre il Sasso Marconi potrebbe allungare il vantaggio in testa alla classifica. Altri risultati degli anticipi confermano la lotta serrata. Nel girone A, importanti sfide in vista per Zola Predosa e Faro Gaggio.