Eccellenza: netta vittoria contro la Castiglionese per i ragazzi di Calderini. Il ds Agatensi: "Occhio alla sfida di ritorno». Entusiasmo Sangio dopo il debutto in coppa

SAN GIOVANNILa nuova stagione della Sangiovannese è partita con il piede giusto. Il 2-0 inferto alla Castiglionese nell’andata del primo turno della Coppa regionale di Eccellenza, ha generato grande entusiasmo non soltanto tra i ragazzi di Stefano Calderini ma anche, e soprattutto, tra i tifosi che hanno avuto modo di apprezzare e applaudire, al triplice fischio, il Marzocco per quanto ha potuto sciorinare sul terreno di gioco nel corso degli oltre 90 minuti di gara. Una prestazione davvero positiva per Manes e compagni, bravi a sbloccare il risultato dal fischio d’avvio e a chiudere, praticamente, la disputa a una manciata di minuti dalla conclusione della partita grazie al primo sigillo in azzurro da parte di Michelangelo Batistini (nella foto).

Il ds Agatensi plaude la prestazione dei suoi, ma attende preziose conferme sabato nella gara di ritorno che si giocherà in Valdichiana: "Era importantissimo partire col piede giusto e la squadra è stata brava a centrare la vittoria. Di fronte avevamo una formazione di categoria, composta da giocatori bravi ed esperti e quindi giusto fare un plauso ai ragazzi che, se si esclude la parte centrale del primo tempo dove potevano fare un po’ meglio, hanno condotto tutto la partita senza grosse sbavature, chiudendola, poi, con la rete del 2-0 che ha messo il tutto su binari a noi favorevoli. La solidità difensiva? È una cosa sulla quale mister e staff tecnico lavorano tantissimo e per quanto visto in questa occasione possiamo essere soddisfatti. Ora però, stiamo coi piedi per terra – specifica il dirigente – perché abbiamo giocato soltanto il primo tempo, a Castiglion Fiorentino ci aspetta un incontro molto difficile e che sarà pieno di insidie perché, come ho già detto in precedenza, siamo al cospetto di una delle formazioni più attrezzate della categoria. Questo successo, indubbiamente, ci consegna tanto morale anche per proseguire nel lavoro quotidiano in vista delle sfide che più conteranno dal 14 settembre in poi".

Massimo Bagiardi