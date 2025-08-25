Eccellenza: Nisi e il Mezzolara piegano il Medicina Fossatone. Zola, rimonta vincente contro il Castenaso
Ha preso il via ieri pomeriggio con la prima giornata del quadrangolare valevole come primo turno di Coppa Italia la stagione 2025-2026 dell’Eccellenza. Le sei bolognesi che militano in questa prestigiosa categoria si sono sfidate in tre derby. Nel girone 5, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ha battuto 2-1 in rimonta il Castenaso di Fabio Rizzo: al vantaggio ospite firmato da Sansonetti, ha risposto Baietti con una doppietta. Nell’altra sfida di questo raggruppamento, il Corticella di Michel Cavina e l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci hanno impattato 1-1 (vantaggio di Castagnini per gli ospiti e pari di Santaniello per i locali). Nel girone 7, il Mezzolara di Nicola Zecchi si è aggiudicato di misura (gol di Nisi) il derby contro il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli mentre nell’altro match del raggruppamento il Massa Lombarda si è aggiudicato 4-2 il derby ravennate contro il Sanpaimola. La seconda giornata è in programma mercoledì 10 settembre mentre domenica prossima 31 agosto prenderà il via il campionato.
