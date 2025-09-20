Eccellenza, nominati i componenti dell’esecutivo societario. Sangio: nuovo staff

SAN GIOVANNIMentre la prima squadra prepara la difficile gara di domani al Fedini contro l’Antella dei tanti ex, in casa della Sangiovannese si fa quadrato all’interno del gruppo dirigenziale dopo i dissapori delle passate settimane che avevano creato qualche malumore. Decisivo, in questo senso, il faccia a faccia nelle stanze comunali mercoledì tra il sindaco Valentina Vadi, il presidente del comitato bianco azzurro Gennaro Lo Santo, il main sponsor e futuro patron Martino Neri oltre al presidente della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi. Ecco, quindi, che si è ufficialmente formato il nuovo esecutivo composto da Giovanni Serafini, confermato nel ruolo di presidente, Gennaro Lo Santo, Gabriele Bidini, Gianfranco Fusai, Angelo Mariani, Gianluca Gioli e Maurizio Minghi, che dopo essere uscito di scena a fronte della retrocessione in Eccellenza è tornato a ricoprire un’importante carica e gestirà assieme a Lo Santo la parte organizzativa fino all’ingresso nel sodalizio di Piazza Casprini di Martino Neri, previsto a inizio del 2026. Minghi e Lo Santo, in pratica, faranno da traghettatori e gestiranno il tutto proprio per spianare la strada al futuro patron che ha assicurato più volte davanti al sindaco la sua volontà di dar vita a un progetto che possa far tornare quanto prima la Sangiovannese in serie D.I componenti dell’esecutivo sotto tutti volti noti ai tifosi, l’unica gradita novità è rappresentata da Gianluca Gioli ex calciatore azzurro di moltissimi anni fa e figlio del compianto Graziano già segretario e presidente della Marzocco Sangiovannese. Si sono quindi diradate le nuvole nere che attorniavano la sede della società, adesso la parola passa al campo con l’impegno che gli uomini di Calderini avranno domani alle 15 al cospetto di una formazione che rappresenta una delle pretendenti al salto nella categoria superiore.

Massimo Bagiardi