Eccellenza. Non basta un Rolo combattivo in dieci. La spunta la Fidentina

ROLO 2 FIDENTINA/BORGO 3 ROLO: Grigoli, Ziliani, Pipoli, Bassoli, Galli, Cabassa, Catellani, Jorge Sgro (1’st Covili, 23’st Lorenzini), Habib (37’pt Lo Bello),...

di GIUSEPPE MAROTTA
3 novembre 2025
ROLO2FIDENTINA/BORGO3

ROLO: Grigoli, Ziliani, Pipoli, Bassoli, Galli, Cabassa, Catellani, Jorge Sgro (1’st Covili, 23’st Lorenzini), Habib (37’pt Lo Bello), Borghi (30’st Petrosino), Puglisi. A disp.: Canuti, Grammatica, Iodice, Boccaletti, Serrouk All.: Bonini

FIDENTINA/BORGO SAN DONNINO: Donnarumma, Agostinelli, Soregaroli, Fontana, Ferrara, Varani, Bandaogo, Marzoli, Cavalca (19’st Galletti), Araldi (37’st Labriola), Bocchialini. A disp.: Mora, Petrelli, Nocciolini, Urmi, Pasini, Pasaro, Mani, Labriola. All.: Montanini

Arbitro: Fundarotto di Trapani

Reti: Borghi (R) al 12’pt, Puglisi (R) al 18’pt, Ferrara (F) su rig. al 20’pt, Bocchialini (F) al 21’pt, Cavalca (F) al 45’pt.

Note: ammoniti Puglisi, Galli, Lo Bello e Bassoli. Espulso Pipoli (R) al 19’pt per fallo da ultimo uomo.

È un Rolo combattivo, nonostante i 70 minuti con l’uomo in meno, ma la Fidentina sbanca il campo dei ragazzi di Bonini in rimonta. Succede tutto in un primo tempo pazzo: Rolo sul 2-0 con Borghi e Puglisi, ma immediatamente dopo rosso a Pipoli per fallo su chiara occasione, e gli ospiti sfruttano la superiorità ribaltandola col rigore di Ferrara, e con Bocchialini e Cavalca. Nella ripresa Rolo che regge, ma non succede niente.

