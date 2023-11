Eccellenza, nona giornata. Derby-battaglia allo ’Spadoni’ . L’Urbania tenta l’assalto

Oggi le compagini di Eccellenza scendono in campo per la nona giornata del girone d’andata. In programma per le tre pesaresi un derby e una trasferta. Inizio gare ore 14,30.

K Sport Montecchio- Urbania. Raffaele Pitta, co-direttore sportivo della K Sport insieme ad Ettore Mariotti commenta: "Riaffrontiamo l’ Urbania per la terza volta in tre mesi ma questa partita avrà per forza di cose un sapore diverso considerato che ci giocheremo i tre punti e che dopo le "battaglie" nello scorso campionato di Promozione, per la prima ci affrontiamo in Eccellenza. Non si può parlare di favoriti ed è sempre difficile fare pronostici, ma senza dubbio posso dire che sia noi che loro stiamo attraversando un periodo negativo dal punto di vista degli infortuni, per tal motivo numerose saranno le assenze nelle due formazioni. L’Urbania è una compagine costruita per fare un campionato di vertice, grazie agli innesti di giocatori importanti quali Nunez, Mangiarotti e Del Compare su tutti. Domenica di certo avrà voglia di rivalsa per mille motivi. Noi arriviamo a questa sfida con le giuste motivazioni, abbiamo dimostrato che nonostante le assenze, il gruppo c’è ed è forte. I ragazzi daranno il massimo per cercare di conquistare i tre punti e raggiungere l’Urbania in classifica". Dalla parte dell’Urbania il commento è del patron Jacopo Sansuini: " Partita difficile, con un avversario costruito per avere un ruolo da protagonista in questo campionato con giocatori del livello di Paoli e Torelli. Ma affrontiamo questa partita con fiducia. Purtroppo l’infermeria è affollata. Stiamo pagando uno scotto molto pesante con gli indisponibili ed anche a Montecchio mancheranno giocatori importanti. Questo non cambia comunque il nostro atteggiamento. Sappiamo di potercela giocare a testa alta e così faremo. Senza accontentarci e giocando la nostra partita, cercando di riportare a casa punti e convinzione". Arbitro Nicolo’ Trombello (Como).

Castelfidardo- Urbino. Il dg dell’Urbino Ivan Santi Urbino così commenta questa trasferta: "Partita ostica contro un Castelfidardo che vorrà rifarsi perché dopo un ottimo avvio di campionato ha perso qualche punto per strada. Una squadra giovane che ha nel reparto offensivo giocatori di grande qualità. Noi dovremo affrontare questa gara con la massima concentrazione. Ce lo chiede la classifica che si fa interessante anche se non sentiamo il peso di questo primo posto perché è troppo presto per fare qualsiasi ragionamento. È un campionato bellissimo dove regna tanto equilibrio e dove ogni partita va interpretata con grande determinazione per portare a casa sempre il massimo. Giocheremo come sempre fatto fino ad ora". Arbitro Matteo Pigliacampo (Pesaro).

Le altre gare: Jesi-Monturano; Montegranaro- A. Azzurra Colli; Montefano- Osimana; Montegiorgio- Chiesanuova; Sangiustese- Civitanovese; Tolentino- Maceratese.

Amedeo Pisciolini