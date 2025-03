Eccellenza, nulla da fare sul campo del Genova Calcio. Aquilotte rimaneggiate cedono alla capolista

genova

7

spezia

0

GENOVA CALCIO: Turchi, Rossato, Robbiano, Gandini, Pinasco, Belloni, Porrata, Repetto, Mourino, Pascotto, Zero. (A disp: Esposto, Sudron, Puglisi, Cuneo, Strasia, Minutoli, Cipollone). All: Belotti

SPEZIA CALCIO: Iaccarino (80’ Bianchi), Colaiacono (65’ Manco), Pieri, Chilosi, Nellini, Ordura, Scarascia, Vannucci (75’ Simonelli), Bernardi, Argentato (75’ Marciasini), Mori (60’ Brunetti). All: Foschi

Arbitro: Landi di Genova

Reti: 25’ pt Pascotto, 37’ pt Mourino. St: 8’ Minutoli, 15’, 23’ Repetto, 31’ Pascotto, 40’ Minutoli.

GENOVA – Due squadre rimaneggiate, soprattutto lo Spezia con tante giovanissime in campo, hanno comunque dato vita ad una bella partita. Ha prevalso la maggior esperienza della capolista, con le ex spezzine Repetto e Pascotto sugli scudi. Risultato pesante, ma lo Spezia di più non poteva fare di fronte alla maggior esperienza delle genovesi. Primo tempo più equilibrato poi la fisicità delle padrone di casa ha prevalso. Doppiette per Pascotto, Repetto e Minutoli e gol Mourino di Per il Campionato. Sempre lotta a due fra Genova e Vado per la vittoria finale. Risultati: Busalla-Vado 2-3, Praese- Entella 1-2, Sestri Levante-Speranza Savona giocata ieri sera alle 21. Riposano: Novese- Albenga. Ritirate: Carpena e Serrà Riccò. Classifica: Genova Calcio 33, Vado 27, Busalla 20, Entella 19, Spezia e Albenga 15, Praese 9, Speranza 5, Sestri Levante 4, Novese 1.