Eccellenza, numeri e curiosità. Urbino, altro inizio

Quattro pareggi e quattro vittorie hanno caratterizzato la prima giornata del campionato di Eccellenza. A far subito la voce grossa il Tolentino, unico vittorioso in trasferta. Un punto a testa e buone prestazioni per le quattro provinciali.

Numeri e curiosità. Il primo gol della nuova stagione (all’6’ del pt) è stato realizzato in contemporanea da Petrini del Fabriano Cerreto e da Ferretti del Montefano. Un anno fa il primo ad andare a rete fu Carta della K Sport Montecchio Gallo (al 8’pt) contro l’Alma J Fano. Il record del ‘Pie Veloce’ appartiene (stagione 2022-23) a Filippo Papa del Valdichienti Ponte, in rete al 1’ del primo tempo nel match contro l’Atletico Ascoli. 16 i gol di domenica scorsa, contro gli 11 della passata stagione e i 21 di due anni fa. L’Urbino (foto l’attaccante Altobello) domenica con l’1 a 1 contro la Fermana non ha rispettato la tradizione che lo voleva vincente alla prima giornata, cosa che gli era riuscita nelle tre stagioni precedenti. L’Urbania invece rispetto ad un anno fa quando alla prima perse (di misura) contro la Maceratese) questa volta si è presa un punto. Due le doppiette di questo inizio campionato, quella di Ferreria del Trodica e di Gigli dell’Osimana. La squadra della settimana. 1)Casadei (Urbania), 2) Montello (Matelica), 3)Petrini (Fabriano Cerreto), 4) Orlietti (Jesina), 5)Dominici (K Sport Montecchio Gallo), 6)Marin (Fermana), 7)Cantucci ( Fermignanese), 8)Tortelli (Tolentino) 9)Fiorani (Urbino), 10)Ferreira (Trodica), 11)Gigli (Osimana). All. Passarini (Tolentino). Arbitro Denti di Pesaro (Montefano (Sangiustese).

am.pi.