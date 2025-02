Eccellenza: oggi alle 14,30 arriva la Pro Livorno Sorgenti. Camaiore senza assilli. Gioca contro i record

Col suo bel +14 di vantaggio sulla seconda (Sestese) da poter gestire in tutta tranquillità, il Camaiore non ha comunque alcuna intenzione di abbassare la guardia. Anche perché l’obiettivo della truppa bluamaranto adesso non è più solo quello di vincere il campionato (per il titolo è veramente solo questione di aspettare la matematica certezza ormai) ma è anche quello di finire da imbattuti, provando a stabilire un record di punti in categoria vincendole tutte.

Oggi nella 23ª giornata di Eccellenza (apertasi ieri col derby Viareggio-Real FQ) il Camaiore ha la sua seconda partita casalinga consecutiva. Dopo il Fucecchio (battuto 1-0 col gol di Cornacchia... che poi rivedendo le immagini sembra più un autorete di mano di Cenci), questo pomeriggio alle 14.30 a Camaiore arriva la Pro Livorno Sorgenti, rinfrancata dal successo a sua volta di misura 1-0 sul Viareggio di domenica scorsa. Oggi la terna sarà tutta pratese con l’arbitro Gianluca Boeddu e gli assistenti di linea Samuele Michele Scellato e Olaleye Durodola Noah. Il tecnico Pietro Cristiani per l’occasione ritrova il classe 2005 Belli dalla squalifica ma per lo stesso motivo perde il centrale Velani. Dunque dietro sarà “l’usato sicuro“ Zavatto a comporre la coppia con capitan Zambarda. Mentre a sinistra non è detto che Belli torni subito titolare perché il coetaneo under Bologna domenica scorsa fece molto bene e potrebbe anche esser riproposto dall’inizio.

A centrocampo potrebbe partire nuovamente in panchina Granaiola anche perché Da Pozzo è quello che sta meglio dei centrocampisti e gli altri tre del rombo (Amico, Anzilotti e Cornacchia) li levi male per le loro caratteristiche e per quello che ti danno.

In attacco dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto Nardi che sta meglio dalla pubalgia e farà coppia con l’intoccabile capocannoniere Chiaramonti. Pronti i cambi Bacci e Kthella.

Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 Zavatto, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005) (Bologna, 2005); 8 Amico, 4 Anzilotti (Granaiola), 10 Da Pozzo; 7 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti.