Eccellenza: oggi alle 15 al "Montefeltro» si continua la partita sospesa due domeniche fa al 36’ sull’1-0 per il Chiesanuova. Urbino, la strada è in salita ma obbligata per il terzo posto

Oggi si porterà a conclusione la partita sospesa per nebbia due domeniche fa tra Urbino Chiesanuova. Si riprenderà dal 34’ minuto di gioco del primo tempo sul risultato di 1 a 0 per gli ospiti (gol su calcio di rigore di Mongello). "È una partita fondamentale – spiega il dg dell’Urbino Ivan Santi – dopo la bella vittoria contro l’Alma Juventus Fano. Avremo a disposizione meno di un’ora di gioco per ribaltare una situazione complicata dopo lo 0-1 maturato nella partita poi interrotta per nebbia. Il Chiesanuova è tra l’altro reduce da due sconfitte casalinghe consecutive. Ma noi vogliamo dare continuità agli ultimi risultati e avvicinare il terzo posto ora condiviso proprio da Chiesanuova e Tolentino. Mister Mariani dovrà gestire il gruppo anche dal punto di vista fisico perché poi domenica arriverà al Montefeltro la Maceratese che ha appena lasciato il primo posto al K-Sport Montecchio Gallo. Le regole impongono di utilizzare la stessa lista di giocatori già schierati nella gara sospesa dunque non saranno disponibili Giovane e Dalla Bona che stanno recuperando dai loro infortuni con la speranza di rivederli in campo contro la Maceratese". L’ultima sconfitta (quella di domenica scorsa) del Chiesanuova si è concretizzata sul proprio campo contro il Fabriano Cerreto che sotto la ‘cura’ di Gastone Mariotti sta invertendo la rotta. Gli avversari odierni sono allenati da mister Mobili e tra le proprie fila annoverano giocatori del calibro di Fatone (il portiere) e Persiani e Mongiello (attaccanti). Si gioca al Montefeltro alle ore 15, arbitra Matteo Bevere di Chivasso, assistenti Nicolo Bruscantini di Macerata e Mirko Baldisserri di Pesaro.

am. pi.