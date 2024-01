Eccellenza, oggi alle 18 il recupero di campionato. Brutto cliente per l’Urbino: la Civitanovese al Montefeltro

Oggi si gioca alle ore 18 la partita Urbino-Civitanovese valida come recupero della prima giornata di ritorno non disputata domenica 7 gennaio a causa di una fitta nebbia (gara interrotta al 45’). La Civitanovese, seconda in classifica a meno 1 dalla capolista Chiesanuova, domenica ha battuto l’Osimana e oggi non avrà per squalifica il portiere Testa e Paolucci (problemi al crociato per lui). Tra i pali giocherà l’affidabile Cannella mentre Il posto di Paolucci dovrebbe essere preso a Ruggeri. L’Urbino di mister Ceccarini ha 26 punti (6 gare vinte, 8 pareggiate e 2 perse). "Partita – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi – insidiosa contro una squadra costruita bene, con un ottimo allenatore, una rosa con diversi giocatori di categoria superiore e da vertice. Per noi dopo la delusione di domenica rappresenta una partita fondamentale per il futuro. Siamo però anche molto soddisfatti del cammino fino ad ora fatto dai ragazzi che hanno dimostrato qualità importanti. In questo campionato occorre sempre grande concentrazione e tanta determinazione. Il mister avrà tutti a disposizione (a parte Tamagnini ancora out per un po’) con l’unico dubbio riguardante Sartori. Spero che l’orario che abbiamo scelto delle ore 18 sia utile per avere tanti tifosi allo stadio perché in questo momento abbiamo bisogno di sostegno e calore dalla gente di Urbino".

Così in campo, stadio Montefeltro ore 18.

URBINO: Petrucci, Nisi, Boccioletti, Pierpaoli, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Della Bona, Rivi, Sartori, Montesi. A dsp. Stafoggia, Barro, Bellucci, Tagnani, Esposito, Morani, Mataloni e Galante. All. A.Ceccarini.

CIVITANOVESE: Cannella, Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani, Bagnolo, Visciano, Domizi, Becker, Brunet, Ruggeri. A disp. Liberati, Mangiacapre, Candia, Giordani, De Vito, Valentin, Ercoli, Strupsceki. All. Alfonsi.

Arbitro Lorenzo Travaini di Busto Arsizio.

am.pi.