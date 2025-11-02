Eccellenza. Oggi derby Real Cerretese-Fucecchio
Torna il derby Real Cerretese-Fucecchio, che oggi si sfideranno nella decima giornata del girone A di Eccellenza (inizio alle 14.30). L’ultima volta risale alla stagione 2014-‘15 in Promozione, quando oltre alle due gare di stagione regolare (ognuno vinse 1-0 la gara casalinga) le due compagini si ritrovarono di fronte anche nel play-out con i ‘medicei’ che si imposero 2-1 in rimonta al Corsini condannando alla retrocessione i bianconeri. Attualmente, invece, le due squadre sono separate da appena due punti in favore del Fucecchio.
Nello stesso girone trasferta a Castelnuovo Garfagnana per il Montespertoli, che almeno dal punto di vista sportivo proverà a lasciarsi alle spalle il turbolento turno infrasettimanale contro il Viareggio. Anche in questo caso si tratta di uno scontro diretto visto che i padroni di casa inseguono i gialloverdi ad appena due lunghezze di distanza. L’anno scorso finì 2-1 per i garfagnini.
Chiudiamo con il girone B, dove per l’ottava giornata il Certaldo sarà allo Stadio del Bisenzio di Signa. Un’altra gara sulla carta alla portata, dopo quella interna con l’Affrico che ha portato il primo punto.
