Eccellenza: oggi in campo al Faralli. Domani le altre gare. Castiglionese all’attacco contro l’Antella. Cardinali si affida a Bebeto per puntare al massimo

AREZZOParte con 24 ore di anticipo l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Ad inaugurare questo turno sarà la Castiglionese che allo stadio Faralli ospiterà la formazione dell’Antella. Due squadre che stazionano in posizioni diverse della classifica. I viola di Cardinali – sanzionato dal giudice sportivo con due turni di squalifica – stanno cercando di risalire la graduatoria stazionando al momento con cinque punti al terzultimo posto, pur avendo mostrato passi in avanti sul piano del gioco e trovando con Bebeto un finalizzatore. L’Antella dopo un avvio in salita o almeno lontano dalle aspettative estive ha esonerato Agostino Iacobelli affidando la panchina ad Alessio Sireno, un passato da calciatore con Arezzo, Colligiana e Sansovino tra le altre. I fiorentini sono in corsa per un posto sul trenino playoff pur avendo mostrato però alcune lacune in queste prime giornate al netto di una rosa certamente competitiva.

Domani alle 14.30 spazio a tutti gli altri incontri. Le aretine saranno di scena, per quanto riguarda la Sansovino, a Colle Val d’Elsa contro i biancorossi di casa per provare ad accorciare ancora sul primo posto. Per la Baldaccio Bruni di Pierfrancesco Battistini invece trasferta in casa del Figline in quello che sarà un esame di maturità per confermare i passi in avanti mostrati nelle ultime uscite.

M.M.