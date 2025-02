Eccellenza - Oggi la gara di ritorno al ’Torrini’ contro il Gambettola: si parte dallo 0-1 dell’andata. Coppa, Sestese a caccia del pass

Per la fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, oggi si giocano le gare di ritorno del 1° turno, con la Sestese che alle 15 al "Torrini", affronta la squadra Emiliana del Gambettola battuta all’andata per 1-0 grazie al gol di Ciotola. Per i rossoblù di Polloni si tratta di un match abbastanza delicato con gli emiliani che rispetto a otto giorni fa, nell’ultimo turno di campionato superando la capolista Tropical Coriano, hanno dimostrano di aver riacquistato brillantezza e tenuta fisica. Anche la Sestese nonostante alcune assenze di spessore per infortunio a Cenaia utilizzando anche qualche Juniores, ha giocato una buona partita. Peccato che al 91’ i rossoblù sono stati raggiunti.

Per la gara odierna molto impegnativa contro il Gambettola, Polloni riparte dall’1-0 dell’andata e deve fare a meno di Pisaneschi squalificato ma può contare sul rientro di Lorenzo Matteo che prenderà il posto del difensore centrale. Inoltre, non ci saranno Belli, Biondi e Casati infortunati, assenze che hanno costretto il tecnico a convocare gli Juniores. Mernacaj, Vannini, Bravi, Gori, Vilcea, Gaffarelli, tutti classe 2006-07.

Pertanto è ipotizzabile che scenderà in campo la stessa formazione impiegata a Cenaia con la variante Lorenzo Matteo in difesa e con il ritorno fra i pali del titolare Giuntini con il giovane Tognoni De Pugi che tornerà in panchina. Infine, arbitra Casola di Ozieri, coadiuvato da Lendaro di Pordenone e da Rufrano di Maniago, quarto ufficiale Losapio di Molfetta. La squadra che passerà il turno molto probabilmente incontrerà la vincente di Urbania-Sansepolcro.

Giovanni Puleri