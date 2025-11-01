Eccellenza - Oggi l’anticipo. Antella, esame. Castiglionese per confermarsi

Sabato con un solo anticipo in programma, quello fra Castiglionese e l’Antella, relativo all’8ª giornata del girone B che si gioca alle 14,30. La sfida assume un’importanza cruciale soprattutto per gli ospiti, attualmente a ridosso della zona playoff e desiderosi di non perdere contatto con le prime posizioni. Sull’onda dell’entusiasmo per l’ultima affermazione interna, l’Antella di Sireno si appresta ad affrontare la Castiglionese, una squadra che in casa si è sempre dimostrata ostica, anche se la classifica attuale la vede in piena lotta per la salvezza e con il morale da risollevare.

Senza il pilastro difensivo Frosali squalificato, che probabilmente sarà sostituito da Prati o da Peternò, l’Antella sarà ancora mancante dei suoi due principali terminali offensivi, Chiaramonti e Palaj (nella foto). Tuttavia i sostituti Keqi e Nizzoli, con il sostegno dei centrocampisti Calamai, Lunghi e Papalini, hanno dimostrato di essere efficaci soluzioni di ricambio contro il Figline e oggi, saranno ancora loro a puntare verso la porta difesa da Balli.

G. Pul.