Eccellenza. Omiccioli: "Urbania con merito». Santi: "Pari stretto per l’Urbino»

L’Urbania dopo due sconfitte consecutive ritrova la vittoria mentre il Montecchio Gallo e l’Urbino incamerano un buon punto. In vetta c’è sempre il Chiesanuova, ma a meno 4 e in zona playoff si assestano sia l’Urbino (che ha anche una partita da recuperare) che la K Sport Montecchio Gallo, poco distante, a meno 6 dalla capolista, l’Urbania. Una graduatoria molto ristretta, con 11 squadre raggruppate nel giro di 7 punti. Da qui le restanti le 5 compagini sono invischiate nella zona pericolante, con l’Atletico Azzurra Colli ultima e a cui non è giovato nemmeno il terzo cambio dell’allenatore.

Urbania. La squadra durantina mette il cuore oltre l’ostacolo e riesce ad aver la meglio sul Monturano. "È stata una partita sotto il profilo tecnico non bella – dice l’allenatore Omiccioli – agonisticamente molto tirata. Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa siamo rimasti in dieci, dopo pochi minuti però siamo stati bravi a restare compatti tra i reparti e poi in una delle ripartenze fatte abbiamo trovato l’azione del rigore che ci ha permesso di vincere una partita dove i punti valevano doppio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la meritata vittoria".

Urbino. I ducali sfornano un’altra bella prestazione e per poco non riescono a riportare via da Macerata l’intera posta. "Ci mancano due punti è inutile girarci intorno – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi –. Abbiamo disputato una partita egregia: primo tempo gestito in controllo, nella ripresa abbiamo creato cinque occasioni clamorose. Se da un lato potevamo essere più cattivi nelle conclusioni, dall’altro Il loro numero uno Gagliardini ha compiuto parate incredibili. Peccato perché siamo stati bravi ad interpretare la gara non lasciando spazi ai forti attaccanti maceratesi. Nonostante l’ottima prestazione, dobbiamo essere bravi a dimenticare questa partita (per il risultato) e tuffarci subito nel match di mercoledì (domani ndr) quando arriverà al Montefeltro la Civitanovese. Una partita che a questo punto diventa un crocevia importante per il nostro futuro. Calcio d’inizio alle ore 18".

K Sport Montecchio Gallo. Pareggio a reti inviolate del team dei copresidenti Sperandio – Tiboni. "E’ stata una buona partita – osserva mister Simone Lilli – combattuta e che ha vissuto sempre sul filo dell’equilibrio. Le due squadre hanno provato a superarsi mettendo sul campo grande impegno e sviluppando le loro trame di gioco con le caratteristiche dei rispettivi giocatori. Abbiamo avuto le nostre belle occasioni per andare in vantaggio, soprattutto nei primi 25 minuti di gioco del secondo tempo ma anche il Tolentino non è stato a guardare. Direi un pareggio giusto che porta continuità alle nostre prestazioni e che ci propinata alla settimana della partita con la Jesina".

La classifica marcatori. 9 reti:Luca Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo), Lorenzo Alessandroni (Osimana), 6 reti: Matteo Sartori (Urbino), 5 reti: Matteo Perri (Maceratese), Kevin Trudo (Jesina), Lorenzo Sbarbati (Chiesanuova), Denis Perpepaj (Montegranaro), Davide Borelli (Tolentino) e Daniele Crescenzi (Chiesanuova). Seguono con 4 reti a testa sette calciatori.

La squadra della settimana. 1)Gagliardini (Maceratese), 2)De Carolis (Monturano C.), 3)Lucarini (Jesina), 4)Filipponi (A.Azzurra Colli), 5) Nobili (K. Sport Montecchio), 6) Nasic (Tolentino), 7)Palmucci (Montefano), 8)Mongiello (Chiesanuova), 9)Nunez (Urbania), 10)Becker (Civitanovese), 11)Montesi (Urbino). All. M. Omiccioli (Urbania). Arbitro: Malascorta di Jesi (K. Sport-Tolentino).

Amedeo Pisciolini