Eccellenza: ore 14,30, lo zola sfida il campagnola. Poker del Mezzolara sul Futball Cava Ronco. E tris del Castenaso contro il Sanpaimola

Si è giocata interamente in anticipo la nona giornata del girone B di Eccellenza. Visto il turno infrasettimanale di mercoledì, tutte hanno chiesto e ottenuto l’anticipo, con le nove partite andate in scena ieri che hanno regalato tanti gol.

Per quanto riguarda le bolognesi, il Mezzolara di Nicola Zecchi ha battuto, con un roboante 4-1, il Futball Cava Ronco con cui condivideva il secondo posto e, grazie a questo successo, si trova ora in solitaria all’inseguimento della capolista Ars et Labor Ferrara (vittoriosa 1-0 sul Russi e a +2 sul team budriese).

Il Castenaso di Fabio Rizzo ha espugnato 3-1 il campo del Sanpaimola ed è così salito in terza posizione a due lunghezze dal Mezzolara mentre il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli è caduto 6-1 in casa della Sampierana.

Pareggio esterno, infine, per l’Osteria Grande di Fabio Malaguti, che ha impattato 1-1 a Mesola.

Per quanto riguarda invece il girone A, il Corticella di Michel Cavina è caduto 3-0, tra le mura amiche, contro la Pontenurese mentre lo Zola Predosa di Fabio Perinelli giocherà oggi, alle 14,30, in casa del Campagnola.