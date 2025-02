Eccellenza: ore 14,30. Lo zola predosa cerca fortuna a formigine. Il Castenaso non fa sconti all’Osteria Grande: 2-1

Si è aperta ieri con il derby tra Castenaso e Osteria Grande la nona di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B. Ad aggiudicarsi l’anticipo, con il punteggio di 2-1, è stata la formazione di casa che, grazie a questo successo, è salita al terzo posto, a quota 47, e a sole tre lunghezze dalla capolista Tropical Coriano. Oggi, alle 14,30, scenderanno in campo le altre compagini di casa nostra che militano in questo raggruppamento. A Granarolo è in programma il secondo derby tra Granamica e Mezzolara. I padroni di casa occupano l’ultimo posto mentre gli ospiti – secondi a due lunghezze dalla capolista Tropical Coriano (che oggi ospiterà i ferraresi del Sant’Agostino) – hanno come unico obiettivo i tre punti per provare a issarsi in vetta. Impegno casalingo, infine, per il Medicina Fossatone che, tra le mura amiche, cercherà di strappare un risultato positivo contro il più quotato Gambettola.

Nel girone A, l’unica bolognese che vi milita – lo Zola Predosa – cercherà di riscattare la recente sconfitta interna contro il Fabbrico provando a espugnare il campo del Real Formigine.