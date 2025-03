Eccellenza: ore 15,30 Il castenaso aspetta la Sampierana. Mezzolara e Tropical Coriano, continua il duello in vetta

Quartultima giornata di campionato, oggi, per l’Eccellenza. Vista l’entrata in vigore dell’ora legale, le partite inizieranno alle 15,30. Partendo dal girone B, sta continuando ad appassionare la lotta per la vittoria finale che, al momento, vede quattro squadre in cinque punti. Le capoliste Mezzolara e Tropical Coriano, in vetta a quota 57, affronteranno rispettivamente il Reno (in trasferta) e il Russi (in casa) mentre il Castenaso, quarto a 52 e a due lunghezze di distacco dalla terza Pietracuta (che farà visita al Faenza), ospiterà la Sampierana.

Per quanto riguarda le altre bolognesi, il Medicina Fossatone sarà di scena sul terreno di gioco del Sant’Agostino, l’Osteria Grande se la vedrà tra le mura amiche con il Solarolo mentre l’ormai retrocesso Granamica sarà impegnato in casa del Gambettola. Per quanto riguarda invece il girone A, l’unica bolognese che vi milita – lo Zola Predosa – è attesa da un match fondamentale: quarta in classifica e in piena zona playoff, la formazione guidata da Nicola Zecchi ospiterà la seconda della classe Nibbiano & Valtidone al ‘Filippetti’ di Riale.