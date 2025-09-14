Eccellenza, ore 15.30: il Corticella con l’agazzanese. Il Mezzolara prova il sorpasso sul Fratta Terme. Lo Zola vuole svoltare sul campo della Bobbiese

Terza giornata di campionato oggi, alle 15,30, per le sei formazioni bolognesi che, suddivise tra girone A e B, militano in Eccellenza. Partendo dal raggruppamento A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fidentina Borgo San Donnino, andrà alla ricerca di riscatto sul terreno di gioco della neo-promossa Bobbiese mentre il Corticella di Michel Cavina, che finora ha incontrato solamente corazzate (Fiorenzuola e Vianese), cercherà di realizzare l’ardua impresa di uscire indenne dal difficile campo dell’Agazzanese.

Per quanto riguarda invece il girone B, il Mezzolara di Nicola Zecchi, che ha sin qui raccolto 4 punti, cercherà di avere la meglio, tra le mura amiche, della capolista a sorpresa Fratta Terme mentre il Castenaso di Fabio Rizzo, a quota 4 come i budriesi, sarà impegnato sul terreno di gioco del Solarolo guidato dal tecnico bolognese Alessandro Evangelisti. L’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci, che nelle prime due partite di campionato ha ottenuto altrettanti pareggi, è attesa dal match casalingo contro il Russi mentre il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, fermo a quota 1, farà visita al Pietracuta.