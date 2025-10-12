Eccellenza: ore 15,30. Il Medicina Fossatone sfida il Sanpaimola. Il Mezzolara cerca riscatto con la Comacchiese

Si è aperta con due anticipi la settima giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone A, il Fabbrico ha regolato la Bobbiese con il punteggio di 3-1 mentre nel gruppo B tra Solarolo e Russi è terminata 1-1. Oggi, alle 15,30, sarà completato questo settimo turno. Partendo dal girone B, la capolista a sorpresa Medicina Fossatone guidata da Fulvio Assirelli andrà alla ricerca di continuità provando a espugnare il terreno del Sanpaimola mentre il Castenaso di Fabio Rizzo farà visita al Mesola. Il Mezzolara di Nicola Zecchi, reduce da due sconfitte consecutive, cercherà di rialzarsi in occasione del match casalingo contro la Comacchiese mentre la gara tra il Pietracuta e l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci è stata posticipata a mercoledì in quanto i padroni di casa hanno alcuni giocatori impegnati con la nazionale sanmarinese.

Per quanto riguarda il gruppo A, le due bolognesi sono attese da sfide tutt’altro che semplici: il Corticella di Michel Cavina ospiterà la temibile neopromossa Atletic Cdr Mutina mentre lo Zola Predosa di Fabio Perinelli sarà di scena in casa della capolista Agazzanese.