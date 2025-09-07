Eccellenza: ore 15,30 il mezzolara va a faenza. Lo Zola Predosa di Perinelli cerca la continuità . Il Corticella punta al riscatto con la Vianese

Seconda giornata di campionato oggi, alle 15,30, per le sei formazioni bolognesi che, suddivise tra girone A e B, militano in Eccellenza. Partendo dal gruppo A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli, reduce dalla vittoria all’esordio sul campo del Real Formigine, andrà alla ricerca di continuità, tra le mura amiche, contro la Fidentina Borgo San Donnino. Il Corticella di Michel Cavina, sconfitto con onore in casa del Fiorenzuola, cercherà di strappare un risultato positivo, a domicilio, contro la corazzata del girone Vianese.

Per quanto riguarda il gruppo B, nessuna delle quattro bolognesi che vi militano è riuscita a debuttare con una vittoria. Il Mezzolara di Nicola Zecchi, che ha impattato 1-1 contro la Sampierana, farà visita al Faenza mentre il Castenaso di Fabio Rizzo e l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci (nel derby hanno pareggiato 1-1) affronteranno rispettivamente la Comacchiese (in casa) ed il Massa Lombarda (fuori). Match casalingo, infine, per il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli che, reduce dal pareggio 1-1 di Solarolo, cercherà di rifarsi in occasione della sfida interna contro il Futball Cava Ronco.