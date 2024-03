Eccellenza. Osimana-Montefano si gioca a Filottrano

Sarà lo stadio di Filottrano ad ospitare alle 15 di domani la gara tra l’Osimana e il Montefano. Il giudice sportivo ha disposto anche che la gara sia a porte chiuse e l’Osimana ha invitato ai tifosi a non andare allo stadio. La partita potrà essere seguita in diretta sull’emittente Tvrs che sarà al San Giobbe di Filottrano con la troupe per riprendere la gara. In un primo momento il match si sarebbe dovuto disputare a Cingoli, ma c’è stato il no della Prefettura e così domenica le due squadre sono rimaste alla finestra. Il Montefano allenato da Nico Mariani è atteso dal’ennesimo esame.