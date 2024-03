Eccellenza. Ostacolo Sasso per il Masi, Sant’Agostino a Russi

Dopo due vittorie consecutive il Masi Torello Voghiera questa sera (ore 20.30) a Santa Maria Codifiume, in quanto l’impianto sportivo cittadino non è omologato per le partite in notturna, cercherà di allungare la striscia positiva. E’ una prova in salita, i tricolori se la vedranno con la capolista Sasso Marconi, che ha già un piede e mezzo nel ritorno in Serie D, senza considerare il fatto che all’andata, sull’Appennino bolognese, il Sasso rifilò una cinquina ai ferraresi. "Sulla carta è una partita proibitiva – mette le mani avanti Ruggero Ricci (nella foto), l’allenatore artefice della ripresa dell’ultimo periodo – ma le partite non si perdono prima di averle giocate. Quando sono arrivato il rendimento era di 13 punti in 19 partite, adesso di punti ne abbiamo fatti 11. Insomma il cammino è lusinghiero e ci permette di sperare. Sono confortato dall’impegno dei ragazzi, che si stanno applicando e sacrificando negli allenamenti". Per salvare la pelle contro il Sasso Marconi cosa servirà? "Serve una prestazione perfetta, con carattere e senza commettere errori. Ho visto la formazione bolognese all’opera e mi ha impressionato favorevolmente, è una squadra costruita per vincere il campionato, formata con giocatori di alto livello in tutti i reparti".

Il Masi sarà al completo, una sola assenza ma importante per il Sant’Agostino, a Russi in campo senza l’ex spallino Daniele Gasparetto, alle prese con un problema al tendine di Achille, ma c’è il rientro in attacco di Gherlinzoni dopo un lungo stop ai box per un infortunio muscolare. I ramarri sono alle prese con la trasferta romagnola dopo il brillante successo di domenica scorsa a spese del Bentivoglio fanalino di coda. "Russi è un campo difficile – evidenzia il presidente Bruno Lenzi – all’andata abbiamo pareggiato 2-2 e perso 4-1 l’anno scorso. Affrontiamo una squadra con un buon tasso tecnico, impreziosita da bomber Salomone, che non è più in età verdissima, ma che non ha smarrito il fiuto del gol". Franco Vanini