Eccellenza, ottava giornata. Anticipo Cuoiopelli... per una notte solitaria

L’ottava del girone A di Eccellenza inizia con un anticipo. Oggi alle 15, al Masini di Santa Croce, la Cuoiopelli gioca contro lo Zenith Prato e in caso di vittoria o pareggio passerebbe qualche ora in testa da sola alla classifica in attesa delle partite di domani che vedono le altre due capoliste, Fratres Perignano e Montespertoli, impegnate, rispettivamente in casa contro il Fucecchio e il Pontebuggianese. Con il ritorno, da stanotte, dell’ora solare da oggi cambia l’orario di inizio delle partite: ore 14,30. Delle nostre – Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio – lo scontro a distanza tra Cuoiopelli e Fratres Perignano per chi riuscirà a mantenere la testa del campionato è quello più avvincente.

Il Fratres gioca contro il Fucecchio che ha già superato nettamente in Coppa Italia e che due domeniche fa ha perso a Santa Croce contro i biancorossi di Falivena. Difficile che i perignanesi manchino la vittoria, anche alla luce della sconfitta di domenica scorsa sul campo dello Sporting Cecina. La squadra di Enrico Cristiani, santacrocese di Staffoli, è chiamata a riscattarsi immediatamente.

Tra le due il compito più difficile ce l’ha la Cuoiopelli contro i pratesi dello Zenith di Simone Settesoldi, tecnico che conosce bene la categoria e che ha già rimesso in carreggiata i suoi dopo un inizio non proprio entusiasmante. La Cuoiopelli dovrà puntare sulla difesa solida e sul tridente d’attacco di assoluto livello. Dopo l’esordio in panchina di domenica scorsa a Camaiore, non è da escludere che Falivena conceda qualche minuti al nuovo attaccante Di Federico.

Ovviamente, a sperare nei passi falsi di Cuoiopelli e Fratres Perignano (e Montespertoli) è il Tuttocuoio di Ciccio Tavano, secondo a un punto, che gioca in casa contro il Castelfiorentino e deve assolutamente riscattare le due sconfitte consecutive. La Geotermica, infine, ospita al De Larderel di Larderello lo Sporting Cecina. La squadra di Ballerini, ultima in classifica con 3 punti frutto di altrettanti pareggi senza reti, hanno un impegno proibitivo contro un Cecina lanciatissimo dopo la vittoria con il Fratres Perignano.