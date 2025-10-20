Eccellenza. Pareggio in rimonta del Real Forte

montespertoli

1

real forte querceta

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Vallesi, Corsi, Rosi, Zefi, Lotti, Maltomini, Lensi. A disp.: Romano, Spini, Salvadori, Bettoni, Gasparri, Biliotti, Granucci, Mancini, Vignozzi. All.: Gianluigi Sarti.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Piccione, Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo, Pinna, Borselli, Goh. A disp.: Di Nubila, Marinari, Porcellini, Bartolini, Fortunati, Bobbio, Battisti, Lembo, Panicucci. All.: Matteo Verdi.

Arbitro: Fanelli di Perugia.

Reti: 31’ pt Lotti, 7’ st Franzoni.

MONTESPERTOLI – Pareggio in rimonta per il Real Forte Querceta che, sul campo della sorpresa Montespertoli, va sotto nel primo tempo per la rete di Lotti ma rimedia a inizio ripresa con il primo gol in campionato di Franzoni. Risultato positivo per i ragazzi di Matteo Verdi che riscattano il ko casalingo contro la Larcianese e centrano il quinto pareggio (su sette gare) in campionato. Verdi ha riproposto l’undici tipo dopo il massiccio turnover del turno infrasettimanale. Pinna viene confermato punto di riferimento offensivo, panchina per l’ultimo arrivato Panicucci, un gradito ritorno dopo la buona esperienza della passata stagione.

Nel Montespertoli ancora imbattuto in questa prima parte di stagione, sorprende la panchina iniziale del bomber del campionato Granucci. La gara si sblocca attorno al 30’ quando Lotti finalizza al meglio un assist di Lensi e porta avanti il Montespertoli. Il Real Forte Querceta ha il solito problema là davanti: gli attaccanti non riescono proprio a sbloccarsi. Ci pensa così un centrocampista, Franzoni, a rimettere le cose a posto, firmando a inizio ripresa il meritato 1-1. La contesa rimane aperta e in equilibrio fino in fondo, con entrambe le squadre che provano a vincerla. L’occasione più ghiotta è per il Montespertoli e arriva proprio nel finale quando, su azione di calcio d’angolo, Moltamini svetta in area e colpisce in pieno il palo. Il Real Forte Querceta tira un sospiro di sollievo e porta a casa un prezioso punto.

Michele Nardini