Eccellenza. Passarini: "Tolentino, mancato solo il gol»

"Una prestazione di rivalsa importante in cui ci è mancato solo il gol". Si dice parzialmente soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo il pareggio a reti bianche interno contro il Fabriano Cerreto. "Con i ragazzi in settimana ci siamo ritrovati guardandoci negli occhi per ripartire dall’orgoglio del gruppo. Dopo la brutta prestazione di Jesi – aggiunge – avevamo bisogno di fare una partita del genere. Dal punto di vista della prestazione sono felice, perché la squadra ha reagito bene. Potevamo essere più incisivi negli ultimi 20 metri, ma forse ci è mancata la lucidità necessaria, complice anche il momento non positivo sul piano dei risultati. Sono convinto che continuando a lavorare così i risultati arriveranno presto". Nota positiva in casa cremisi l’esordio più che convincente e dal primo minuto dell’ultimo arrivato Giandomenico. "È un ragazzo di qualità in un ruolo dove eravamo un po’ carenti per caratteristiche. Sono felice del suo arrivo, - afferma il tecnico cremisi - perché avendoci lavorato già nella scorsa stagione, conosco il potenziale di cui dispone e quello che può darci". Domani per il Tolentino ci sarà l’andata della semifinale di Coppa contro la Civitanovese. La gara di andata si disputerà al Polisportivo. "La Coppa – conclude Passarini – è un nostro obiettivo e vogliamo giocarci le nostre chance di andare avanti nella competizione".

Marco Natalini